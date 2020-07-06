Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 июля, 2020, 08:55 — ИА Регнум. В Ярославле скончалась медсестра Переславской центральной районной больницы, которая брала анализы на коронавирус. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

Региональный штаб по ситуации с коронавирусом Валентина Наумова

Валентине Наумовой был 41 год. По данным портала ЯрНьюс, женщина умерла в госпитале ветеранов войн, где лечат больных COVID-19.

Валентина Наумова была героиней ролика «Спасибо врачам». За работу во время пандемии была награждена почетной грамотой губернатора.

«Я приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей. Вот уже четвертый месяц медики, рискуя жизнью и здоровьем, оказывают помощь нашим жителям, ежедневно доказывая, что их профессия — настоящее призвание. В Переславской ЦРБ Валентина Наумова трудилась более 20 лет. Свою работу она любила, как призналась в одном из роликов о медработниках, и не оставила пост и в сложный период пандемии. Уверен, многие пациенты вспомнят её добрым словом. Светлая память», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Причину смерти Валентины Наумовой власти не называют, ссылаясь на незавершенность патологоанатомического исследования. В статистику умерших от коронавируса она не попала.