Ростов-на-Дону, 6 июля, 2020, 07:19 — ИА Регнум. Региональное управление МЧС РФ опубликовалофотографии вертолёта Ми-2, который совершил жёсткую посадку в Пролетарском районе Ростовской области.

ГУ МЧС РФ по Ростовской области В Ростовской области жестко сел вертолёт Ми-2

ИА REGNUM напоминает, что информация о происшествии в поселке Кирсалово поступила в единую диспетчерскую службу в 5:20 мск 6 июля. Трагедия произошла при поведении обработки рисовых чеков.

По предварительным данным, у винтокрылой машины отказал двигатель.