Курган, 6 июля, 2020, 05:55 — ИА Регнум. В Кургане сгорело двухэтажное здание. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

МЧС России по Курганской области Здание по ул. Куйбышева, 131

Сигнал о возгорании двухэтажного заброшенного барака в Кургане по ул. Куйбышева, 131 поступило вечером 5 июля. К прибытию пожарных огнём была охвачена кровля и сам барак. Пожарным удалось не только успешно ликвидировать возгорание здания, но и отстоять вплотную прилегающий к пылающему строению жилой дом.

Всего в ликвидации крупного возгорания в центре Кургана было задействовано 36 пожарных и 12 единиц техники.