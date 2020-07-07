Москва, 7 июля, 2020, 16:26 — ИА Регнум. В ИА REGNUM вышла в свет книга «Советско-германский договор о ненападении и его обличители: что произошло в августе 1939 года и происходит вокруг этого договора сегодня». Книга построена на статьях авторов ИА REGNUM Олега Айрапетова, Михаила Демурина, Юрия Никифорова, Игоря Шишкина; составитель Михаил Демурин.

Иван Шилов Пакт Молотова-Риббентропа

Книга посвящена пакту Молотова — Риббентропа. Подписание этого документа — Договора о дружбе между СССР и Германией от 23 августа 1939 года — враги России пытаются поставить ей в вину. О том историческом контексте, который определял политическую реальность предвоенной Европы, критики пакта предпочитают сознательно молчать. Тем важнее вернуть на рассмотрение исторические реалии того времени, показать правомерность и дипломатическую мудрость решения.

Договор, который, казалось бы, должен был определять «дружбу» между коммунистическим СССР и фашистской Германией, на самом деле вызвал разрыв между Гитлером и его высокими покровителями в Великобритании и США. Переоценить значение этого факта нельзя, ведь благодаря ему стало возможно само создание антигитлеровской коалиции. Эти и другие факты обязательно должны быть учтены, так как в нынешней ситуации они являются оружием в исторической войне, развязанной против России теми, кто хочет видеть ее униженной и побежденной страной, которая бесконечно кается за свои воображаемые грехи и платит за них реальную цену. Книга, выходящая сейчас в ИА REGNUM, может стать весомым подспорьем в борьбе против исторических шулеров.

Стоит усвоить одну простую истину: ни для нынешних государств-лимитрофов вроде прибалтийских республик или Молдавии, ни уж тем более для их западных хозяев невозможно примирение с реальностью, в которой красное знамя взвилось над поверженным Рейхстагом. Ведь основой их политики является картина мира, в которой СССР — не страна-победитель, а страна-виновник, и нынешняя Россия должна, по их мысли, смириться с этим и безропотно подчиняться директивам «истинных победителей».

Всё это сильно пахнет слабо прикрытой попыткой реванша потомков тех, чьи знамена летели к мавзолею Ленина в 1945. Россия уже получила страшный урок того, что бывает, когда государства и общества теряют национальную гордость, забывают о необходимости защиты своей истории и без должного уважения относятся к заслугам своего народа перед человечеством. Беды, которые постигли Россию в 90-х, во многом коренятся именно в таком отношении к собственной истории. Исправить это и не допускать в будущем — критически важно.

Оглавление книги: