Гринвилл, США, 5 июля, 2020, 16:01 — ИА Регнум. В американском штате Южная Каролина в одном из ночных клубов произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Выстрел

ЧП произошло в воскресенье, 5 июля, в городе Гринвилл. По данным источников, в результате инцидента погибли два человека, ещё восемь получили ранения.

«По меньшей мере два человека были убиты и восемь других получили ранения в воскресенье в результате стрельбы в ночном клубе», — сообщили в полиции.

В настоящее время на месте трагедии работают следователи. Подозреваемые в стрельбе пока не установлены.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля в штате Огайо в результате стрельбы погиб 26-летний сотрудник полиции, стрелявший в него злоумышленник покончил с собой.

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