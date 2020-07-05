Киев, 5 июля, 2020, 15:38 — ИА Регнум. Жители Украины никогда не простят тех, кто «аннексировал» у них Крым, а также тех, кто не позволил украинским морякам воспрепятствовать этому, заявил 5 июля президент Украины Владимир Зеленский, произнося речь по случаю празднования дня военно-морских сил Украины в Одессе.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Трансляция мероприятия велась на странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

«Скажу вам откровенно: мы, украинцы, мы никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — заявил украинский лидер.

Напомним, в марте 2014 года жители полуострова Крым на референдуме приняли решение выйти из состава Украины и воссоединиться с Российской Федерацией. Перед этим в феврале 2014 года на Украине произошел антиконституционный переворот, в результате которого была свергнута легитимная власть. В Киеве не признали волеизъявление жителей полуострова и заявили, что Крым у Украины якобы аннексировала Россия.

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После произошедшего в феврале 2014 года государственного переворота «исполняющим обязанности президента Украины» до избрания президентом Петра Порошенко был Александр Турчинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Турчинов заявил, что если бы у Украины в 2014 году была бы десятая часть того, что имеется в стране по состоянию на начало 2019 года, то он бы попробовал «утопить в крови» российские войска в Крыму. Турчинов уверен, что уже в начале 2019 года Украина обладала одной из самых боеспособных армий Европы.