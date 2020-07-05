Лондон, 5 июля, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Институт вирусологии Уханя хранил образцы коронавируса с 2012 года. Такое утверждение 5 июля делают авторы журналистского расследования, опубликованного британской газетой The Sunday Times.

Mos.ru Коронавирус

Авторы материала ссылаются на данные из диссертаций двух медиков из КНР, которые свидетельствуют о том, что в середине 2012 года в китайской провинции Юньнань в течение недели поступили шесть пациентов с тяжелой пневмонией, которые до этого занимались очисткой заброшенной медной шахты от экскрементов летучих мышей.

Также сообщается, что все заболевшие имели симптомы, схожие с заражением вирусом SARS-CoV-1, однако анализы этого не подтвердили, хотя позднее у четырех пациентов из данного числа были обнаружены антитела к неизвестному и похожему на SARS-CoV-1 коронавирусу.

Кроме этого, указывается, что трое из шести пациентов скончались, и причины их смерти так и не были установлены, при этом медики подозревали, что заражение шахтеров произошло от летучих мышей.

Позднее данная шахта была изучена учеными Уханьского института вирусологии, куда также передали образцы крови заболевших, и позднее там в образцах экскрементов летучих мышей было обнаружено множество коронавирусов, включая и новый штамм.

При этом авторы публикации утверждают, что Китай замалчивал информацию об этих исследованиях, и спрашивают, почему информация о новом вирусе не была предана огласке.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Индия вплотную приблизилась к третьему месту в мире по числу выявленных случаев коронавируса, отстав на данный момент от России на 399 случаев заражения.