Салехард, 5 июля, 2020, 11:34 — ИА Регнум. На Ямале 5 июля скончалась депутат Законодательного собрания ЯНАО Людмила Иванова. Об этом сообщила в своём аккаунте в Instagram депутат регионального парламента Елена Лаптандер.

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«Большая потеря… Невосполнимая утрата… Её в буквальном смысле слова знал весь Ямал — доступная, понятная, своя… Всегда на передовой, всегда там, где трудно. Интересы Ямала и его жителей отстаивала на площадках всех уровней. Не боялась трудностей, помогала, за это её любили избиратели», — сообщает Елена Лаптандер.

Она также отметила наставническую деятельность Людмилы Ивановой

«Всегда учила по-матерински, подсказывала, своей неуемной энергией подстегивала других, заставляла держать фронт», — вспоминает парламентарий.

Людмила Иванова родилась 6 января 1956 года. В Заксобрании ЯНАО входила во фракцию «Единой России». Являлась заместителем председателя комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям.