Калуга, 5 июля, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Правительство Калужской области обратилось сегодня, 5 июля, — День образованияи День официальных символов региона с поздравлением к жителям.

Правительство Калужской области Администрация губернатора Калужской области

«Дорогие земляки! — говорится в поздравлении, текст которого распространила пресс-служба правительства субъекта Федерации. — Поздравляем вас с Днём образования Калужской области и её официальных символов! Это праздник многих поколений жителей, каждое из которых вписало свою страницу в историю края трудовыми достижениями, научными открытиями и именами своих выдающихся современников».

Правительство Калужской области Правительство Калужской области поздравило жителей с праздником региона

«У нашей области — славное, яркое прошлое, богатое победами и успехами, свершениями и преодолениями, — отмечается в поздравлении. — Сегодня летопись региона заполняют новые созидательные проекты во благо живущих здесь людей. Каким окажется будущее — решает сегодня каждый из нас. Верим, что наших талантов, нашей воли и сил хватит, чтобы передать детям цветущий и перспективный регион, которым они будут гордиться. Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям. Будьте счастливы на своей родной земле».