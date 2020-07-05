Вашингтон, 5 июля, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Популярный американский музыкальный исполнитель в стиле рэп Канье Уэст заявил о своем желании баллотироваться на пост президента США. Соответствующая запись 5 июля размещена на странице артиста в соцсети Twitter.

David Shankbone Канье Уэст

«Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал в своем сообщении рэпер.

Также он отметил, что в настоящее время необходимо реализовать надежды Америки, доверяя Богу с объединением взглядов для строительства будущего страны.

https://twitter.com/kanyewest/status/1279575273365594112

При этом Уэст не сообщил, в каком году он намерен баллотироваться на главный пост США, однако добавил к своей записи хэштег «Видение 2020», при том, что в нынешнем году сроки для регистрации кандидатов на данные выборы уже закончены.

Отметим, это не первое заявление Канье Уэста о намерении участвовать в выборной президентской компании страны, так как ранее он говорил об этом в 2015 году во время выступления на церемонии награждения MTV Video Music Awards и в 2018 году в эфире радиостанции Power 92.3 FM.