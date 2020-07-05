Минск, 5 июля, 2020, 10:26 — ИА Регнум. В Белоруссии 5 июля стартовала регистрация кандидатов на пост президента страны. Об этомсообщается на сайтеЦентральной избирательной комиссии республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Регистрация кандидатов на пост главы государства состоится с 5 по 14 июля включительно.

Следующим после регистрации этапом является агитация, предусматривающая проведение массовых собраний вне помещений (митинги, пикеты), выступления кандидатов в средствах массовой информации, встречи с избирателями, изготовление и распространение печатных агитационных материалов.

Досрочное голосование в Белоруссии пройдет с 4 по 8 августа, основное — 9 августа 2020 года.

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Напомним, ранее в пресс-службе ЦИК Белоруссии сообщалось, что для регистрации в качестве кандидатов на пост президента Белоруссии подали документы семь претендентов: Бабарико В. Д., Дмитриев А. В., Канопацкая А. А., Лукашенко А. Г., Тихановская С. Г., Цепкало В. В., Черечень С. В.