Москва, 5 июля, 2020, 10:27 — ИА Регнум. В столице России в воскресенье, 5 июля, ожидается небольшой дождь, температура воздуха — до +28 °С. Об этом 5 июля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По словам синоптика, погоду в Москве в воскресенье будет определять теплый сектор циклона из Атлантики, что станет причиной сохранения вероятности небольших очагов дождей.

«В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице — плюс 26−28 °С, в Подмосковье плюс 24−29 °С», — заявил Тишковец.

При этом он указал, что такие значения температуры воздуха на 3 градуса выше климатической нормы.

Также метеоролог отметил, что будет дуть юго-западный ветер со сокростью 2−7 м/с при атмосферном давлении 744 мм рт. столба.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Гидрометцентр России предупредил об аномально жаркой погоде в ряде субъектов Российской Федерации.