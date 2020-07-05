Нью-Дели, 5 июля, 2020, 09:30 — ИА Регнум. В Индии по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в различных районах штата Уттар-Прадеш в субботу, 4 июля. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на управление комиссара штата по оказанию чрезвычайной помощи.

Павел Редин ИА Красная Весна Молния

Стоит отметить, что в Индии от ударов молний ежегодно гибнут от 2 до 3 тысяч человек. В основном это фермеры и сельскохозяйственные рабочие, работающие на полях.

Так, 3 июля от ударов молний в Уттар-Прадеше погибли 15 человек. Более 20 человек погибли от ударов молний 4 июля в штате Бихар, более 40 получили ранения.

В период муссонных дождей в Индии обычно идет самая интенсивная работа по выращиванию риса, и большое количество сельскохозяйственных рабочих выводится на поля для повышения урожая этой культуры. Однако не все фермеры правильно оценивают опасность гроз в период муссонов.

Метеорологи отмечают, что в 2020 году осадки в штатах Уттар-Прадеш и Бихар слишком обильные. Так, в Бихаре в июне выпало на 66% осадков больше, чем в июне 2019 года, а в Уттар-Прадеше — на 72% больше.