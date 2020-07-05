Вашингтон, 5 июля, 2020, 08:56 — ИА Регнум. Участники протестных акций в Вашингтоне сожгли возле Белого дома американский флаг после речи президента США Дональда Трампа, посвященной Дню независимости страны. Об этом 5 июля сообщает телеканал NBC.

Jennifer Parr Флаг США

По информации источника, во время сожжения государственного флага США протестующие скандировали лозунги против «рабства, геноцида и войны», а также кричали, что «Америка никогда не была великой», адресуясь к предвыборному лозунгу Трампа.

Также сообщается, что позднее на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в ходе своего выступления американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогли победить фашистов и коммунистов, и в скором времени одержат победу над левыми, добавив, что он не даст «разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы».

Напомним, протесты против жестокого обращения полиции в США начались после гибели в конце мая текущего года в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда и вскоре из протестов в большинстве случаев превратились в погромы, грабежи и акты насилия, а также снос исторических памятников во многих американских городах.