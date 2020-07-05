Нью-Йорк, США, 5 июля, 2020, 08:42 — ИА Регнум. Компания из США United Launch Alliance (ULA) получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, который призван заменить российские РД-180, для ракеты-носителя Vulcan Centaur. Об этом 5 июля сообщается на странице ULA в соцсети Twitter.

Igel B TyMaHe Модель ракетного двигателя РД-180

«Двигатель BE-4 от Blue Origin для ракеты-носителя Vulcan Centaur доставили на предприятие ULA в городе Декейтер (штат Алабама)», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/ulalaunch/status/1278381463168184320

Также в нём указывается, что запуск ракеты Vulcan Centaur, являющейся ракетой нового поколения ULA, намечен на 2021 год.

Кроме этого, как заявили порталу Space News представители Blue Origin, второй ВЕ-4 планируется поставить до конца текущего месяца. При этом они отметили, что в настоящее время данные двигатели не предназначены для полетов и будут использоваться специалистами для проведения тестов.

Отметим, соглашение между Россией и США на поставку 101 двигателя РД-180 на сумму около $1 млрд было заключено в 1997 году. На фоне обострения российско-американских отношений в 2014 году Конгресс США ввел запрет на поставки РД-180, однако в 2015-м отменил его, так как стало понятно, что США в течение ближайших лет не смогут создать свои подобные ракетные двигатели.