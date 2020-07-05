Вашингтон, 5 июля, 2020, 08:23 — ИА Регнум. Консорциум United Launch Alliance (ULA) получил от американской компании Blue Origin первый двигатель BE-4, который сможет использоваться на ракете Vulcan вместо российских двигателей РД-180. Об этом сообщает пресс-служба ULA.

NASA Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре Маршалла в США

Тяжёлая американская ракета-носитель Vulcan разрабатывается с 2014 года для замены ракет семейства Atlas. Первая ракета семейства Vulcan — Vulcan Centaur — будет оснащена двумя двигателями BE-4, ожидается, что второй двигатель будет поставлен до конца июля.

В комментарии порталу SpaceNews генеральный директор консорциума ULA Тори Бруно охарактеризовал двигатель BE-4 как «мощную и сложную машину», отметив, что для его создания потребовался «инженерный подвиг». Первый испытательный запуск ракеты Vulcan Centaur запланирован на 2021 год.

Первые ступени ракет-носителей семейства Atlas оснащаются жидкостными ракетными двигателями российского производства РД-180. В консорциуме ULA начали рассматривать возможность отказа от российских двигателей в 2014 году. Первоначально планировалось, что первый запуск ракеты Vulcan Centaur с двигателями BE-4 состоится в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле глава ULA Тори Бруно назвал российские двигатели РД-180 «настоящим технологическим чудом», отметив, что они идеально подходят для американских ракет-носителей семейства Atlas.