Вашингтон, 5 июля, 2020, 05:20 — ИА Регнум. Группа протестующих в Вашингтоне сожгла американский флаг во время выступления президента США Дональда Трампа в честь Дня независимости, передает телеканал WUSA9.

U.S. Marine Corps Флаг США

Сообщается, что протесты проходили на площади Black Lives Matter Plaza — так отныне называется участок на перекрестке Эйч-стрит и 16-й улицы возле Лафайет-сквер. При этом ряд участников протестной акции попытался помешать сожжению флага, однако им этого не удалось. Из-за флага чуть не образовалась потасовка между протестующими.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своей речи в честь Дня независимости США американский лидер Дональд Трамп назвал протестующих радикальными леваками, которые устраивают погромы и занимаются мародерством. По его словам, победа над ними является одной из главных задач для Соединенных Штатов.