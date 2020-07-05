Курган, 5 июля, 2020, 04:04 — ИА Регнум. В Кургане выпал из окна четвёртого этажа трехлетний мальчик. Спасатели воспользовались автолестницей, чтобы предотвратить падение ещё троих детей, оставшихся без присмотра в квартире, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области Во время спасательной операции на улице Конституции в Кургане

Сигнал о происшествии поступил на единый номер 112 4 июля в 16:04 по местному времени (14:04 мск) 4 июля. Спасатели не смогли проникнуть в квартиру девятиэтажного дома по улице Конституции в городе Кургане. Там ещё находились дети — 12, 10, 5 лет. Поэтому пришлось по автолестнице лезть в помещение через окно. Спасённые дети переданы сотрудникам отдела полиции по делам несовершеннолетних. Выпавший из окна трёхлетний мальчик находится в больнице в тяжёлом состоянии.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют следователи СУ СКР по Курганской области.