Вашингтон, 5 июля, 2020, 00:15 — ИА Регнум. В американском штате Флорида выявили 11 458 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Синьхуа.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Это рекордное число выявленных за сутки инфицированных в штате с начала пандемии. В связи с этим руководство штата приняло решение приостановить отмену карантинных ограничений. При этом отмечается, что только одному американскому штату 4 июля удалось «побить рекорд» Флориды — это штат Нью-Йорк с выявленным 11 571 случаем заражения за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 июля в Соединенных Штатах было подтверждено 2 793 435 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в стране скончались 129 430 пациентов от осложнений COVID-19.