Стамбул, Турция, 4 июля, 2020, 22:24 — ИА Регнум. Власти Турции все еще ждут «позитивного ответа» со стороны Брюсселя на вступление в Европейский союз. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 4 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового административного здания одного из налоговых управлений Стамбула.

Флаги Турции и ЕС

«ЕС открыл свои двери для стран-кандидатов намного более отсталых, чем Турция в экономическом, демократическом и инфраструктурном плане, — сказал глава государства. — Однако Анкара все еще ждет позитивного ответа на вступление в ЕС».

Как передавало ИА REGNUM, 3 марта греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис журналистам сообщил, что Турция использует мигрантов для давления на ЕС.

Читайте также: Эрдоган считает, что Турция стала «сильным региональным игроком»