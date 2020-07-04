Стамбул, Турция, 4 июля, 2020, 21:37 — ИА Регнум. Турция, позиции которой сильны как никогда, «превратилась в сильного регионального игрока». Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 4 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового административного здания одного из налоговых управлений Стамбула.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, попытки «определенных кругов» отбросить Турцию в «прошлое» обречены на провал, а власти страны продолжат «идти по намеченному курсу».

Эрдоган также рассказал об успехах Турции в борьбе с пандемией.

«Пандемия не в силах остановить реализацию экономических программ Турции, — сказал глава государства. — Показатели инфляции в нашей стране в ближайшем будущем опустятся до однозначного уровня».

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в топ-10 крупнейших экономик мира в ближайшее время может войти Турция.

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