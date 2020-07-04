Ханты-Мансийск, 4 июля, 2020, 19:04 — ИА Регнум. Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно. Соответствующее постановление подписано 4 июля, сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ХМАО

Напомним, в ХМАО за минувшие сутки подтверждены 273 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Югре к 4 июля число заразившихся коронавирусом граждан достигло 10 029. Из них 5151 человек выздоровел, скончались 65 пациентов с COVID-19.