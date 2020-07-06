Москва, 7 июля, 2020, 00:07 — ИА Регнум. За те три десятка лет, прошедшие после крушения СССР, большинству населения России стало окончательно понятно, что либерализм это путь в никуда. Но куда следует направить страну, чтобы выйти, наконец, из предыдущего тупика? Ответ на этот вопрос освещает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Российской Федерации

Замглавы российского правительства Юрия Борисова заявил, что страна начинает поворот к госкапитализму, а тридцатилетнее господство монетаристской стратегии завершено. Госкапитализм должен обеспечить и большую устойчивость экономики России, и достаточные резервы. Но самой важной чертой новой эпохи можно назвать решительное избавление российской действительности от компрадоров.

И чиновникам, и бизнесу придется регулировать свою деятельность, помня про необходимость защиты суверенитета финансов страны, а значит и страны как таковой. Новая Конституция должна стать основой этого движения к достижению Россией новой государственной мощи.

Читайте статью Александра Халдея «Прощание с либеральной Россией».