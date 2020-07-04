Приштина, Сербия, 4 июля, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 3 июля провел встречу с коллегой из самопровозглашенного Косово Авдуллой Хоти, прибывшим с визитом в Тирану.

FloKrass Порт. Дуррес. Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи тет-а-тет политики провели совместную пресс-конференцию. Албанский премьер-министр заявил, что, если позволит эпидемиологическая обстановка, совместное заседание правительств Косово и Албании состоится в сентябре в албанском городе Шкодра. Одновременно в дворце съездов пройдет конференция местных властей Косово и Албании.

По словам албанского политика, главной темой обсуждения стало предоставление Албанией Косово порта Дуррес для открытия там собственного таможенного пункта, торговля между Албанией и Косово, унификация сопровождающей документации, а также организация свободного передвижения людей.

Он отметил, что Албания готова предоставить Косово порт Дуррес, что позволит Косово получать товары через этот порт минуя дополнительные таможенные барьеры в Албании, что упростит международную торговлю Косово.