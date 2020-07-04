Белград, 4 июля, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 3 июля заявил, что де-факто Белград ведет переговоры не с албанцами, а с Западом.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, сербский политик рассказал, что уже в течение семи лет он непрестанно подвергается давлению по косовскому вопросу, сталкиваясь с требованиями о подписании окончательного юридически обязательного соглашения с Сербией до конца года.

Сербский президент заявил, что он не знает, каким может быть содержание окончательного соглашения, однако не считает, что предъявление обвинений в пытках и убийствах его бывшему партнеру по диалогу и некогда политическому лидеру УЧК (алб. Освободительной армии Косово) Хашиму Тачи повлияет на будущее диалога между Сербией и Косово.

Вучич заявил, что «люди должны понять, что пока некоторые в регионе свободно арестовывают целые семьи и притесняют церкви только потому, что они в НАТО, Сербия всегда будет поперек горла и помехой на пути тем, кто не могут оставаться свободолюбивой страной».