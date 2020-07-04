Кострома, 4 июля, 2020, 13:00 — ИА Регнум. В Костромской области за прошедшие сутки по официальным данным подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Новые случаи COVID-19 диагностированы у 9 жителей областного центра, двух жителей Костромского района, выявлено также 7 заболевших в Галиче и Галичском районе, по одному — в Буе, Шарьинском, Кадыйском и Красносельском районах области», — говорится в сообщении оперативного штаба по региону.

Общее число подтвержденных случаев за время пандемии в регионе составило 1654. За весь период эпидемии в регионе выздоровели 1043 инфицированных, из них за минувшие сутки 44. В больницах находятся 48 пациентов, на дому лечатся 542 человека.

Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано.