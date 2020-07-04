Калуга, 4 июля, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В Калужской области с 6 июля начнут работу библиотеки, музеи, выставочные залы, учреждения дополнительного образования и пришкольные площадки с дневным пребываем детей, сообщает 4 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на врио губернатора Владислава Шапшу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетитель библиотеки в маске и перчатках

В регионе также открываются бани и сауны. Данное решение согласовано с областным Роспотребнадзором.

Владислав Шапша напомнил жителям области о необходимости соблюдения мер санитарной безопасности и призвал быть более внимательными к своему здоровью.