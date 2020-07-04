Калуга, 4 июля, 2020, 12:44 — ИА Регнум. 52 положительных теста на коронавирус подтверждены в Калужской области за последние сутки, сообщает 4 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Стопкоронавирус.рф В лаборатории

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 272 положительных теста. 2 тыс. 247 человек находятся на лечении, 3 тыс. 977 человек выздоровел, 48 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (541), в Обнинске (440), в Боровском районе (282), Малоярославецком районе (159), в Жуковском районе (150) и в Людиновском районе (93).