Иркутск, 4 июля, 2020, 05:11 — ИА Регнум. Пожароопасная обстановка в лесах Иркутской области вынудила местные власти ввести режим ЧС. Как следует из официального сообщения регионального правительства, в соседних регионах ситуация складывается еще более неблагоприятно, что является поводом для введения режима ЧС на территории всего Сибирского федерального округа.

38.mchs.gov.ru Лесной пожар. Иркутская область

Сегодня, 4 июля, для тушения возгораний в лесах Иркутской области прибудут 50 парашютистов-десантников из Тувы. Кроме того, в регионе уже работают силы федерального резерва — 35 человек, большинство из которых — взрывотехники. Их силами был локализован крупный пожар на территории Жигаловского района. Сейчас происходит дотушивание этого очага.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением жаркой погоды в Сибири и на Дальнем Востоке значительно увеличилась площадь так называемых пожаров-отказников. На 3 июля в стране полыхало 349 таких очагов общей площадью 1 804 290 га. Работы по тушению прекращены на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Больше всего леса (1 356 417 га) горит в Якутии.