В Калужской области отметили День образования региона
Калуга, 3 июля, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, в Калуге состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню образования Калужской области.
Обращаясь к собравшимся, глава региона Владислав Шапша сказал: «Мы свято чтим свое прошлое, отдаем дань уважение делам и свершениям наших предков. Успехи Калужской области были отмечены орденами Ленина и Трудового красного знамени. Десятки предприятий и тысячи тружеников региона были удостоены высоких государственных наград. Сегодня назвать всех поименно невозможно, но мы благодарны и гордимся теми, кому мы обязаны сегодняшним днем. Среди них — рабочие, сельские труженики, инженеры, ученые, организаторы производства и руководители региона».
Владислав Шапша поблагодарил всех, кто внес свой вклад в развитие региона. «Мы помним и гордимся всеми, кто добросовестно служил и служит землякам. Лучшее, что мы можем сделать в знак уважения к свершениям наших предшественников, продолжать их начинания, сохранять и приумножать традиции, делать регион еще более сильным и успешным», — отметил он.
Говоря о сегодняшнем дне, он акцентировал внимание на реализации новых инвестиционных проектов, строительстве предприятий, увеличении количества рабочих мест.
По словам Владислава Шапши, залогом успешного осуществления этих планов станет устойчивый вектор развития государства. «Я благодарю всех жителей региона, проявивших гражданскую позицию и выразивших свое отношение к поправкам в Конституцию. Итоги голосования подтвердили высокое доверие калужан к Президенту и предложенным им изменениям», — резюмировал он.
В мероприятии приняли участие глава области Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Анатолий Артамонов, депутат Государственной думы России Геннадий Скляр, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев. В режиме видеоконференцсвязи депутаты Законодательного собрания области, главы муниципальных образований.