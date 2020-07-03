Кострома, 3 июля, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Костромская областная дума большинством голосов приняла отчет губернатораСергея Ситникова о работе областной администрации в 2019 году. Пленарное заседание депутатов прошло 2 июля.

Adm44.ru Заседание Костромской областной думы

Как сообщил депутатам Сергей Ситников, в 2019 году Костромская область продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей. Доходы консолидированного бюджета исполнены с ростом 11%. Объем инвестиций в основной капитал составил более 26 млрд рублей, что на 10% превышает уровень 2018 года. С 2017 года госдолг региона сократился со 143% до 80% от собственных доходов.

Adm44.ru Сергей Ситников

Часть отчёта была посвящена социальной теме. Так, в качестве достижений работы правительства региона указывается создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми, создание дневного центра пребывания для пенсионеров в Костроме. По его прообразу в регионе планируют открыть ещё 9 подобных учреждений. Также в прошлом году 29 тысяч костромских семей получили почти 1,5 миллиарда рублей в форме различных мер поддержки.

Доля региона в общем объеме внешнеторгового оборота по ЦФО увеличилась в 2 раза. В 2019 году предприятия и организации области осуществляли торговлю со 103 странами мира, их количество по отношению к 2018 году увеличилось на 19 стран. Индекс промышленного производства за 2019 год составил 108,2% в сравнении со среднероссийским показателем — 102,3%.

Adm44.ru Цех завода «Судиславльсельхозтехника»

Губернатор отметил, что в регионе преодолена тенденция по сокращению поголовья коров. Этого удалось достичь благодаря открытию в области нового животноводческого комплекса «Шуваловское молоко» и средствам, вложенным в развитие молочного скотоводства за последние 5 лет — всего 356 миллионов рублей. В целом, в 2019 году государственная поддержка на развитие агропромышленного комплекса составила более 647 млн рублей, что на 13% больше, чем в 2018 году.

Adm44.ru Ферма в Костромской области

Вопросами, «требующими доработки» в Костромской области губернатор признал нехватку медицинских кадров и тему роста доходов населения.

«Средняя заработная плата работников организаций области в 2019 году выросла до 31 421 рубля. Рост более чем на 13% по 2017 году. По уровню доходов населения мы находимся на 53-м месте в стране. Вопрос о доходах всегда психологически сложен. Хочется, чтобы заработок был больше, но объективно рост доходов есть — он происходит», — отметил губернатор.

Нехватку специалистов в сфере здравоохранения в области по мнению губернатора удастся решить «за несколько лет». Напомним, что на данный момент регион нуждается в 560 медиках. Проблему с кадрами в регионе намерены преодолевать с помощью целевиков, единовременных выплат для врачей «дефицитных» специальностей и ряда других мер поддержки.

«В настоящее время в медицинских вузах с 1 по 6 курс по целевому договору обучаются 743 студента и 104 ординатора. С 1 сентября 2020 года будут выплачиваться ежемесячные стипендии студентам-целевикам медицинских вузов и ординаторам. За прошлый год в государственные медицинские организации трудоустроились 60 вновь прибывших врачей. Уверен, что в течение нескольких лет мы решим проблему дефицита кадров в медицине», — сказал Сергей Ситников.

В целом, депутаты охарактеризовали работу правительства региона за прошлый год как «успешную», «положительную» и «конструктивную». Однако, оптимизм коллег разделили не все депутаты. Так, по мнению руководителя фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной думе Александра Плюснина, работа областной администрации в части привлечения медиков недостаточна.

«Партия «Справедливая Россия» предлагает заморозить рост тарифов ЖКХ в Костромской области. Не менее важный момент — строительство нового полигона по утилизации ТБО, эта проблема стоит в регионе остро уже не один год. По-прежнему в регионе очень остро стоит вопрос нехватки врачебных кадров. Тех мер, которые принимаются, в том числе и властями региона, судя по всему, недостаточно. Узкие специалисты в клиниках и больницах региона в дефиците. Предполагаем, что для решения этой проблемы потребуется не менее 6−8 лет»

Ещё более скептичный взгляд на работу правительства региона продемонстрировал депутат областного законодательного собрания, костромской предприниматель Владимир Михайлов. Он предложил депутатам признать работу областной администрации «неудовлетворительной», а губернатору — «найти в себе силы и уйти в отставку».

Владимир Михайлов

«Сегодня можно подвести итог работы администрации. В последние три года я перестал задавать вопросы, потому что ни на один них не получил ответов. Вопросы я задавал по отстающим доходам областного бюджета от расходов, вопросы об отсутствии стенда инвестиционного потенциала Костромской области, для того чтобы не инвестиционных форумах не просто смотреть, а показывать. Я задавал вопросы про 32% костромичей, работающих в неформальном секторе. Вопросы по созданию условий для развития производства и необходимости программы по организации рабочих мест. Сегодня от нас уезжают не в Москву или в Санкт-Петербург, от нас уезжают в Ярославль, Вологду, Нижний Новгород, Иваново — куда угодно, чтобы найти работу… У областной администрации нет программы по развитию производства, ежегодный прогноз социально — экономического развития выгладит как статистика, а не как постановка задач. Результат работы администрации области в 2019 году по привлечению инвестиций — это всего 20 млрд. Для сравнения, сопоставимые с нами Курская и Калужская области за этот же период привлекли более 100 млрд рублей, а Вологодская — 200 млрд рублей. Это разница в десятки раз! Подводя итоги работы администрации Костромской области за 8 лет, можно сказать, что за этот период костромская область потеряла финансовую самостоятельность, десятки тысяч наших земляков уехали работать и жить в другие регионы, а данный период войдёт в историю развития Костромской области как чёрная страница… Уважаемый Сергей Константинович, обращаюсь к вам не как к губернатору, а как к человеку, выросшему в Костроме… Найдите в себе силы, чтобы уйти в отставку».

С ним согласился первый секретарь костромского комитета КПРФ, депутат облдумы Валерий Ижицкий. По мнению коммуниста, в отчёте губернатора не хватает аналитики, а результаты по ряду показателей достигнуты не за счёт работы администрации области, а благодаря политике федерального центра.

Zakprf44.ru Валерий Ижицкий

«Я, конечно, прочитал 160-страничный отчёт губернатора. В таких отчётах меня всегда смущает то, что в них нет никакой аналитики. Когда в отчёте написано что в 2019 году у нас индекс промышленного производства где-то на уровне 2018 года и ряд отраслей движутся вперёд, то в целом, если брать индекс промышленного производства и индекс ВВП за 2018 год у нас получается минус 7%. По большому счёту говорить о том что у нас серьёзные подвижки не приходится. Меня поразило то, что вся молодёжная политика сосредоточилась на волонтёрстве. А это весьма проблематичная штука. Для нас крайне важно, что молодая, талантливая, нацеленная на работу молодежь от нас всё-таки уезжает. Про рабочие места, про жилье для молодежи, про укрепление семьи, про включенность молодежи в решение многих проблем в отчёте нет ни буквы. Я верю, что мы очень удачно попали в федеральную программу. Поясню: два года назад Медведев принимал решение правительства с подачи президента о том, что особе внимание нужно обратить на дорожное строительство. Нам здесь очень повезло, потому что мы попали под эту программу. Сделано, конечно, не мало. Если брать Кострому, где центральные улицы приводят в порядок, то я практически не знаю ни одного двора, куда можно нормально заехать. Пандемия несмотря на самоотверженную работу медиков высветила проблемы с нехваткой персонала, СИЗов. По газификации могу сказать, что газ по заявлениям Сергея Константиновича должен был прийти в Шарью в декабре 2017 года. Насколько помню, сейчас июль 2020 года. И программу восстанавливают. Я не склонен кричать что вообще нихрена не делается, но и больших оснований для того, чтобы говорить «ура» и «да здравствует» не вижу».

Несмотря на критику, большинством голосов отчёт губернатора был принят

2 июля Костромская областная дума завершила весеннюю сессию и провела последнее пленарное заседание перед избирательной кампанией.

Выборы губернатора Костромской области, а также депутатов областной думы и думы города Костромы пройдут 13 сентября 2020 года.