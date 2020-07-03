Петергоф, Санкт-Петербург, 3 июля, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Гостям Государственного музея-заповедника «Петергоф», который вновь открылся для посетителей 3 июля, объяснили, где можно найти парковочное место для личного автотранспорта, и сколько это будет стоить.

Дарья Драй ИА REGNUM Петергоф, 2 июля 2020 года

«Мы предлагаем воспользоваться нашими городскими автостоянками, расположенными в непосредственной близости от ГМЗ «Петергоф», — заявил и.о. директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Дмитрий Ваньчков.

Припарковать транспортное средство предлагается на одной из двух городских автостоянок, расположенных рядом со входом в музей по следующим адресам:

— Прудовая ул., юго-восточнее пересечения с Волконской ул. (345 машино-мест);

— Прудовая ул., юго-восточнее пересечения с ул. Морского Десанта (87 машино-мест).

«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Петергоф, парковки

При стоянке продолжительностью до четырех часов, стоимость парковки будет составлять по 50 рублей в час. Пятый и шестой час парковки будут стоить по 100 рублей в час, а седьмой и последующие часы — по 150 рублей в час.

Все городские автостоянки автоматизированы, что позволяет повысить их пропускную способность.

Напомним, в Нижнем парке Петергофа, где находятся всемирно известные фонтаны, смогут единовременно находиться до 9 тысяч человек.

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