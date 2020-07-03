Калуга, 3 июля, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил с профессиональным праздником сотрудников калужского отдела Госавтоинспекции.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил Госавтоинспекцию с праздником

«Работа Госавтоинспекции с каждым днем становится всё более напряженной, — отметил он. — Количество автомобильного транспорта постоянно растет и значительно повышается интенсивность дорожного движения. Ваша служба требует постоянной собранности, дисциплины, оперативного реагирования и принятия решений. Профессионализм сотрудников автоинспекции — залог порядка на дороге, надежной защиты водителей и пешеходов от проблемных ситуаций. Уверен, что и впредь вы будете с честью выполнять свой профессиональный долг, обеспечивая безопасность и спокойствие жителей».

За заслуги в укреплении законности и правопорядка почётной грамотой главы городского самоуправления был награждён подполковник полиции, начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Алексей Москаленко. Грамотами и ценными подарками также были награждены наиболее отличившиеся сотрудники калужского отдела ГИБДД.