Майкоп, 3 июля, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое 3 июля в режиме видеоконференции провёл с регионами заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

На заседании темпы жилищного строительства и расселение аварийного жилого фонда. Марат Хуснуллин напомнил о необходимости жёстко соблюдать дорожные карты и исполнять целевые показатели по вводу жилья — такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

В рамках регионального проекта «Жильё» в Адыгее к 2024 году планируеся ввести 2,1 млн кв. метров жилой площади. В 2019 году в регионе уже сдано в эксплуатацию 257 тыс. кв. метров — это 137,4% к показателю 2018 года. Ожидаемый ввод жилья в текущем году превысит 262 тыс. кв. метров, из которых более 154 тыс. кв. метров — многоквартирное жилье. Отдельное внимание в регионе уделяют наращиваю темпов строительства индивидуальных жилых домов, что, в свою очередь, требует наличия инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под эти цели.

«В рамках реализации индивидуального плана социально-экономического развития на этот год заложено почти 86 млн. рублей на разработку муниципалитетами проектно-сметной документации. Я поставил задачу перед руководителями территорий завершить эту работу до конца года, чтобы уже в следующем году начать строительство инженерных сетей. Это поможет нашим жителям в освоении земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство», — отметил глава РА в комментарии журналистам.

Также до 2025 года в Адыгее планируется расселить 7,9 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. На 2019−2021 годы Фондом содействия реформированию ЖКХ на эти цели выделено 67 млн рублей. В 2019 году было расселено 512 кв. метров аварийного жилья, до конца года ожидается расселение ещё 830 кв. метров при плановом показателе 720 кв. метров. Всего до 31 декабря 2021 года, с опережением на год, планируется расселить порядка 2000 кв. метров аварийного жилья, где проживает 50 семей.