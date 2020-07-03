Ярославское правительство не признало претензии УФАС
Ярославль, 3 июля, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области не считает обоснованными претензии УФАС к системе распределения субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте инвестиции и промышленности Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональное УФАС вынесло предостережение председателю правительства Дмитрию Степаненко с требованием изменить постановление, регулирующее порядок распределение субсидии. Субсидию получает Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, учрежденный региональными властями, а далее предоставляет льготные кредиты бизнесу. Антимонопольщики посчитали, что это может ущемлять права других некоммерческих микрофинансовых организаций. Региональные власти с этим не согласны.
Правительство направит в УФАС мотивированный ответ и не будет менять ранее изданные документы.