Санкт-Петербург, 3 июля, 2020, 13:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге подняли со дня реки Малая Нева боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Взрывотехники ОМОН обследовали боеприпас времен войны, поднятый со дна Малой Невы.

Опасную находку обнаружили утром в пятницу. Около 09:30 утра в дежурную часть управления Росгвардии поступила информация, что во время дноуглубительных работ у причала в Петроградском районе обнаружен предмет, похожий на боеприпас.

«Опасная находка была извлечена экскаватором вместе с грунтом, который сгружали на баржу, — отметили в ведомстве. — Работы были сразу прекращены, территория обнаружения подозрительного предмета оцеплена, люди удалены на безопасное расстояние».

На место происшествия оперативно прибыли специалисты инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Обследовав находку, взрывотехники установили, что это 57-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, в сильно коррозированном состоянии.

«Снаряд был вывезен взрывотехниками ОМОН для уничтожения на специализированном полигоне», — подытожили в ведомстве.