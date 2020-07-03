Ярославль, 3 июля, 2020, 13:30 — ИА Регнум. С 4 июля в Ярославской области возобновляется работа гостиниц. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Гостиница в Ярославле

С началом ограничений гостиницы могли работать только для командировочных. В это время их загрузка не превышала 2%.

Пока что разрешено заполнение гостиниц не более чем на три четверти, а рестораны при них смогут работать только на вынос и через доставку еду в номера.