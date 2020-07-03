Калуга, 3 июля, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Жители Калужской области открыли 967 счетов-эскроу на жилищное строительство по состоянию на 1 июня. За пять месяцев 2020 года количество таких счетов в регионе выросло в 1,7 раза, а объем средств за этот период увеличился с 878 млн рублей до почти 1,7 млрд рублей. Об этом 3 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Лариса Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

По новой схеме финансирования жилищного строительства средства на возведение домов застройщики получают в уполномоченных банках. На 1 июня банки заключили с застройщиками восемь кредитных договоров на сумму 4,4 млрд рублей. В области уже имеются завершенные проекты, реализованные с использованием специальных банковских счетов: банками было «раскрыто» 213 счетов-эскроу. Сумма средств, перешедшая в распоряжение застройщиков, составила более 440 млн рублей.

«Проектное финансирование исключает случаи, когда дольщики оставались без денег и без жилья, поскольку застройщик не может привлекать деньги на один объект, а строить на них другой — за этим следит уполномоченный банк. Кроме того, суммы на счетах эскроу в размере до десяти миллионов рублей попадают в систему страхования вкладов», — сказала Лариса Захарова.

Напомним, изменения в российском законодательстве о долевом строительстве вступили в силу в июле 2019 года. Для возведения многоквартирных домов строительные компании больше не могут привлекать средства клиентов напрямую. При продаже строящегося жилья деньги сначала поступают на специальные счета в банки, которые обеспечивают их сохранность. Когда дольщик получает квартиру в собственность, счет-эскроу «раскрывается», и деньги переходят застройщику. Такая схема призвана защитить права граждан, рисковавших своими деньгами, вступая в долевое строительство.