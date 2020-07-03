Ярославль, 3 июля, 2020, 13:12 — ИА Регнум. В Ярославле состоятся салют и концерт в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Вечный огонь в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о присвоении звания 20 городам подписал Владимир Путин.

«Ярославская промышленность обеспечивала армию минометами и автоматами, снарядами и патронами, автомобилями и артиллерийскими тягачами. На фронт отправлялись обмундирование и обувь, медикаменты и продовольствие. Ярославль внес большой вклад в приближение Великой Победы и по праву заслужил присвоение гордого звания «Город трудовой доблести», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Инициативу общественных организаций о присвоении Ярославлю почетного звания «Город трудовой доблести» поддержали губернатор Дмитрий Миронов и правительство региона. Было принято постановление правительства по одобрению заявки и организован сбор документов, подтверждающих значительный вклад ярославцев в Победу путем обеспечения бесперебойного промышленного производства военной и гражданской продукции в 1942 — 1945 годах.

Документы на имя президента были направлены с подписью главы региона. Присвоение звания «Город трудовой доблести» приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.