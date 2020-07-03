Кострома, 3 июля, 2020, 12:47 — ИА Регнум. В Костромской области родителям первоклассников выплатят по 2 тысячи рублей на школьные сборы. Закон о новой мере поддержки Костромская областная дума приняла 2 июля.

Фрагмент кинофильма «Первоклассница», 1948 год, Режиссер Илья Фрэз

Выплаты из региональной казны сможет получить один из родителей или другой законный представитель ребенка. Деньги костромичам начислят перед началом нового учебного года.

«Выплату также получат дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, которые находятся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» — пояснили ИА REGNUM в областном законодательном собрании.

Мера поддержки будет «работать» до 31 декабря 2022 года. Единовременные выплаты обойдутся региональному бюджету в 47,2 млн рублей. За три года в 1 класс пойдут 23 тысяч 600 костромских детей.

Отметим, что предусмотренная мера поддержки не сможет покрыть все потребности родителей по сборам ребёнка в школу. По данным Костромастата, минимальная стоимость комплекта одежды, канцелярских товаров, обуви для первоклассника в регионе оценивается в 10 тысяч рублей.