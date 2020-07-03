Санкт-Петербург, 3 июля, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Петербургские реки и каналы, по которым с 28 июня разрешили курсировать прогулочным судам, захватили недобросовестные компании, которые отбирают у законопослушных судовладельцев долгожданный заработок. Об этом 3 июля заявил президент ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Причал в Петербурге

По словам Родионова, судоходные компании города из-за пандемии коронавируса потеряли три месяца с не самой плохой погодой. Меры поддержки для данного бизнеса от федеральных и городских властей недостаточны, из-за чего не все компании смогут дожить до нового навигационного сезона в 2021 году.

«В этом году самый трудный период наступит после окончания навигации, — отметил специалист. — Если город не примет конкретные меры поддержки водных перевозчиков, нам покрыть убытки оставшимися месяцами не удастся».

Родионов также сказал, что по данным прошлых годов, судоходным компаниям, необходимо порядка 2,5−3 млрд рублей, которые они зарабатывают за сезон (150−160 дней) и тратят на поддержку, модернизацию и хранение судов, а также платят из этих средств за аренду набережных и многое другое.

«Водный транспорт зависит не только от короткого сезонного времени работы, но и от погодных условий, а они в нашем городе бывают разные. Сумма в 2,5−3 млрд сформировалась за 2018 и 2019 годы», — подчеркнул спикер.

Родионов отметил, что в этом году прогулки по рекам и каналам Петербурга не пользуются большой популярностью, хотя долгожданное открытие навигации всеми было воспринято с радостью. Те немногочисленные горожане и туристы, которые хотят прогуляться по рекам и каналам, «отбиваются» пиратствующими компаниями, которые не имеют никаких разрешений на работу и по какой-то причине редко попадают в поле зрения надзорных органов.

«В судоходные компании Петербурга входят 18 компаний, которые выполняют порядка 80−85% перевозок пассажиров по транспортным и экскурсионно-прогулочным маршрутам. Пять-десять компаний, осуществляют деятельность в соответствии с законодательством, но не входят в ассоциацию, это зачастую мелкие компании, — пояснил эксперт. — Команда ассоциации владеет 218 судами. В целях оптимизации, наши бизнесмены в сфере речных перевозок введут в эксплуатацию не более 50%».

Назвать точное количество «пиратов» Владимир Родионов не смог, но отметил, что их количество значительное.