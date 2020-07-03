Ярославль, 3 июля, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Ярославский адвокат Владимир Зубков вышел на свободу на пятый день после определения суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Зубкова Олег Крупочкин.

City-yaroslavl.ru Владимир Зубков

Костромской областной суд вынес решение об освобождении Зубкова из-под стражи еще 29 июня, однако адвокат продолжал оставаться в СИЗО. По словам защитника Зубкова, в учреждение не поступили документы из суда.

3 июля Зубков все же вышел на свободу. Перед этим стало известно о том, что он объявил голодовку, а его защита написала заявления и обращения в ряд федеральных органов власти.

Зубков был приговорен за мошенничество к 4 годам лишения свободы. Суд удовлетворил апелляцию защиты и направил дело на новое рассмотрение.