Кострома, 3 июля, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Костромской области за прошедшие сутки по официальным данным подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Активный прирост заражённых продолжается в областном центре — Костроме, где за сутки выявили 15 инфицированных.

Общее число подтвержденных случаев за время пандемии в регионе составило 1632. Выздоровели более 60% инфицированных — всего 999 человек, из них за последние сутки 33. В больницах находятся 46 пациентов, на дому лечатся 566 человек.

Новых летальных случаев не зафиксировано.