Санкт-Петербург, 3 июля, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Спасатели спустя 12 часов работы смогли откопать и извлечь тела двух рабочих, заживо погребенных под камнями и землей в колодце, который рыли в деревне Пигелево в Ленинградской области. Об этом 3 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Пресс-служба СК по Ленобласти. Спасатели откопали тела рабочих, заживо погребенных в колодце в Ленобласти

Напомним, ЧП произошло около 12 часов дня 2 июля в деревне Пигелево Ломоносовского района. Двое рабочих 29 и 41 лет, уроженцы иностранных государств, рыли колодец. В какой-то момент стены начали рушиться, рабочие оказались засыпаны землей на глубине около 7 метров.

«Работы продолжались до 23:30 часов 2 июля и закончились после того, как из земли было извлечено тело второго погибшего, — отметили в региональном МЧС. — Операция по извлечению была осложнена тем, что постоянно осыпался грунт и его подмывало, приходилось постоянно срезать новые пласты и увеличивать радиус раскопок».

Добавим, что в СУ СКР по Ленинградской области началась доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавших произошедшему.

«Этому случаю будет дана правовая оценка», — подытожили в ведомстве.