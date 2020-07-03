Чебоксары, 3 июля, 2020, 10:55 — ИА Регнум. В Чувашии 13 сентября пройдут выборы главы республики и в представительные органы местного самоуправления. Одна из крупных муниципальных избирательных кампаний — выборы в городское собрание депутатов Чебоксар (ЧГСД). Примечательно, что если на выборах главы Чувашии за неделю заявились восемь претендентов, то для участия в выборах в собрание Чебоксар — один человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные в системе ГАС «Выборы».

Chuvash.vybory.izbirkom.ru Данные о регистрации претендентов от партий на 3 июля

Решение о назначении выборов в ЧГСД принято 23 июня, официально опубликовано 26 июня: они состоятся в Единый день голосования — 13 сентября. Между тем, согласно представленной на портале ГАС «Выборы» информации (на 3 июля 10:45 мск), за неделю зарегистрирован в качестве выдвинутого кандидата один человек: 57-летний Виктор Федоров, который планируется баллотироваться в качестве самовыдвиженца по одномандатному округу № 3.

Напомним, в состав ЧГСД входят 43 парламентария, в том числе 22 человека избираются по партийным спискам, 21 место замещают одномандатники.

Chuvash.vybory.izbirkom.ru Данные о регистрации кандидатов-одномандатников на 3 июля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Чебоксарах в одномандатных округах победили единороссы, по единому округу прошли четыре партии из семи участвовавших в выборах. «Единая Россия» набрала 51,17% голосов, КПРФ — 15,6%, «Справедливая Россия» — 13,06%, ЛДПР — 8,05%, «Коммунисты России» — 3,43%, «Патриоты России» — 1,67%, «Яблоко» — 1,23%. На избирательные участки 46% избирателей.

В действующем составе Чебоксарского горсобрания депутатов «Единая Россия» получила 36 мандатов из 43: 15 из них — по партийному списку, 21 — по одномандатным округам. КПРФ и «Справедливая Россия» получили по три мандата, один мандат — у ЛДПР.