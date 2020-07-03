Жуковский район, Калужская область, 3 июля, 2020, 10:42 — ИА Регнум. В Калужской области 44-летний гражданин Узбекистана был признан виновным в убийстве и приговорён к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом 3 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru

Установлено, что в ноябре 2019 года на территории старой фермы деревни Папино Жуковского района между двумя мужчинами произошёл конфликт. Обвиняемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, избил и задушил своего земляка.

Следователи выяснили, что жертва подрабатывала на производстве тротуарной плитки вместе с подозреваемым в убийстве. Преступник сразу после произошедшего скрылся. В результате следственно-оперативных действий он был задержан на территории Московской области.