Санкт-Петербург, 3 июля, 2020, 10:26 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурге водитель бюджетного легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, не уступил дорогу автомобилям, двигающимся по главной дороге, и врезался в дорогой Lamborghini Aventador SVJ, за рулем которого находился известный блогер. Об этом 3 июля сообщили очевидцы в социальных сетях.

/ https://vk.com/spb_today В центре петербурга «Рено» врезалось в «Ламборгини». Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Владелец спортивного суперкара — 23-летний уроженец Батайска, а также популярный московский блогер Дмитрий Рудиков. Молодой человек ведет видеоблог на одной из популярных интернет-площадок, где он выкладывает интервью с молодыми предпринимателями, снимает обзоры люксовых автомобилей и обо всем, что «может мотивировать к лучшей жизни».

ДТП произошло в ночь на 3 июля в центре Петербурга на Свечном переулке. Водитель «Рено Логан» не уступил дорогу «Ламборгини», движущейся по главной дороге. В результате ДТП движение на данном участке было затруднено не только от осколков автомобиля, но и зевак, которые обступили место аварии.

Добавим, что накануне владелец суперкара на своей официальной странице сообщил, что разыграл Lamborghini, стоимостью в 50 млн рублей, среди подписчиков и в субботу передаст ее новому владельцу в Москве.

Отметим, это не первое ДТП с дорогостоящими иномарками в центре Северной столицы. В начале июня на Петроградской стороне Петербурга столкнулись Ferrari и Volkswagen Polo, в результате чего водитель последнего погиб. Спорткар въехал в легковой автомобиль на перекрестке Большого проспекта и Введенской улицы.

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А в конце месяца водитель McLaren 570, стоимостью в 20 млн рублей, нарушил ПДД и на правом повороте столкнулся с другим автомобилем. Никто не пострадал.