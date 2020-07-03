Калуга, 3 июля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Калужской области 775 компаний и предпринимателей получили прямую финансовую поддержку из регионального бюджета, сообщает 3 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерства экономического развития области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным ведомства, по программе «Оборотный капитал», реализуемой Фондом развития промышленности области, выданы два займа промышленным предприятиям-экспортерам на общую сумму 12 млн рублей. 16 муниципальным районам и городским округам выданы субсидии на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, что значительно поддержит около 70 субъектов малого бизнеса.

В рамках поддержки бизнеса из сфер деятельности, наиболее пострадавших от пандемии, по заявлениям налогоплательщиков к выплате за апрель из расчета один МРОТ на одного работника начислено 321,5 млн рублей, выплачено 320,8 млн рублей. Выплаты произведены на 26 тыс. 499 сотрудников. К выплате за май начислено 311,8 млн рублей, выплачено 304,1 млн рублей на 25 тыс. 559 сотрудников. 24 налогоплательщика подали заявление и получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов на сумму 36 млн 351 тыс. рублей.