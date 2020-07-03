Ярославль, 3 июля, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Пятый день после решения об освобождении бывший депутат муниципалитета Ярославля, бывший лидер реготделения «Яблока» адвокат Владимир Зубков не может выйти на свободу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил его адвокат Олег Крупочкин.

City-yaroslavl.ru Владимир Зубков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Зубков был освобожден из-под стражи апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Костромского областного суда от 29 июня 2020 года. Но определение суда до сих пор не исполнено. Как защитникам адвоката поясняют в СИЗО-1 Ярославля, документы об освобождении Зубкова не поступили из Костромского областного суда.

«В суде эти документы не выдают защитникам на руки, ссылаясь на неприем граждан из-за пандемии. В соответствии с частью 4 статьи 109, статьей 311 Уголовного процессуального кодекса обвиняемый, содержащий под стражей, подлежит немедленному освобождению как только истек срок стражи. В данном случае срок стражи истек в связи с изменением судом Владимиру Зубкову меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Олег Крупочкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Зубков был приговорен к 4 годам лишения свободы за покушение на мошенничество в сентябре 2019 года Заволжским судом Ярославля. Поводом стала попытка адвоката взыскать с бывшего подзащитного 2,5 млн рублей. Следствие посчитало, что Зубков предоставил в суд поддельные документы. Суд высшей инстанции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

«В связи с тем, что Владимир Зубков уже пять дней остается под стражей несмотря на судебное решение о его освобождении, защитниками поданы обращения с просьбой принять необходимые меры в адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, председателя совета по правам человека при Президенте, Генерального прокурора, прокурора Ярославской области, Следственное управление СК России по Ярославской области, председателя Костромского областного суда, председателя Верховного Суда», — сообщил Олег Крупочкин.

По некоторым данным, Владимир Зубков объявил в СИЗО голодовку в знак протеста.