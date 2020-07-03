Ярославль, 3 июля, 2020, 10:10 — ИА Регнум. Представители сферы ритуальных услуг Ярославля обратились к мэру города Владимиру Волкову с просьбой вмешаться в конфликт с муниципальным предприятием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили инициаторы обращения.

Кладбище

«Обратиться к Вам публично нас вынудила тревожная ситуация, которая сложилась сегодня на рынке ритуальных услуг в г. Ярославль. Эта сфера, и без того весьма специфичная и болезненная, в условиях пандемии коронавируса требует тщательного внимания, самой взвешенной ценовой и управленческой политики. Однако, с нашей точки зрения, сегодня муниципальные структуры сознательно идут на разжигание конфликта внутри не самой простой отрасли. Как результат — негатив со стороны граждан, потерявших своих близких. Люди, и без того убитые горем, фактически стали заложниками «похоронной войны» — так назвали в СМИ возникшее противостояние между муниципальной компанией и частными структурами. Эта ситуация бросает тень и на Вас, как на градоначальника, что недопустимо», — говорится в обращении.

В Ярославле на рынке похоронных услуг сейчас работают 32 организации. У городских властей есть муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ города Ярославля». Оно обязано предоставлять людям земельные участки для захоронения. Также властям принадлежит муниципальное предприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». Частные организации считают, что городские структуры навязывают родственникам умерших свои услуги.

«В результате гражданам навязывается услуга по копке могил, которая обходится жителям Ярославля значительно дороже, чем она стоит. Разница между муниципальной услугой и средней ценой на рынке составляет 3 тысячи рублей. Подобную схему ярославские СМИ назвали «кладбищенским монополизмом». Возможно, руководство МКП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» видит в повышении цен на похоронном рынке способ заработать, но в реальности это приводит к озлобленности людей, агрессии, которая выплескивается при организации похорон. Люди видят, что муниципальное предприятие наживается на чужом горе, а в организации подобного способа наживы винит не только руководителя предприятия, но и того, кто его назначил на эту должность — мэра Ярославля», — приводят свое мнение авторы письма.

Авторы письма приводят и конкретные факты, по их мнению, недобросовестной конкуренции. Речь идет о рекламе ритуальных услуг рядом с больницами.

«На рынке ритуальных услуг все чаще говорят о недобросовестной конкуренции и о возврате к дикому переделу 90-х. Методы, которые, по нашему мнению, использует новое руководство «Специализированной службы по вопросам похоронного дела», они как раз оттуда, из 90-х годов. В течение всей этой недели автобус с рекламой муниципальных похоронных услуг занял место на территории городской больницы №9. Также его видели возле детского тубдиспансера и у первой поликлиники больницы №9. Представьте, что видят дети и их родители, идя к врачу. Предложение полного пакета похоронных услуг! И это в условиях борьбы с коронавирусом!», — говорится в обращении.

Авторы письма просят мэра лично вмешаться в ситуацию и урегулировать конфликт. Они полагают, что нижестоящие чиновники «часто потворствуют одной из сторон, что приводит к эскалации конфликта». Вопрос о цене ритуальных услуг, монополизме на рынке уже поднимался на комиссии муниципалитета Ярославля 25 июня. Там же было принято решение о встрече с участием предпринимателей, муниципальной похоронной службы и директором департамента городского хозяйства. Однако встреча так и не состоялась. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.